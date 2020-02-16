Политика

РБКРБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБКвчера в 12:54

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Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

РБКвчера в 12:54

Поправкам дали свободу слова

Коммерсантъвчера в 17:22

Кремль потребовал от регионов создать праздник в день голосования по Конституции

URA.Ruвчера в 13:30

Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвывчера в 20:04

Кремль поставил задачу превратить голосование по Конституции в праздник. Ждут «президентскую» явку

Фонтанка.Рувчера в 14:57

Кремль поручил сделать праздник в день голосования по Конституции

News.ruвчера в 14:46

РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:49
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса.
Невские Новости вчера в 01:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Политика

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 20:38
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
Экономика

Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях

С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
Ведомости вчера в 16:01
Биатлон

Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии.
News.ru вчера в 19:22
Гаджеты

Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10

Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10.
OAnews вчера в 02:15
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Происшествия

Во Владивостоке десятки машин столкнулись из-за снегопада

Авария с участием 10 автомобилей во время снежного циклона произошла во Владивостоке.
Известия вчера в 22:35
Экономика

Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
РИА Новости вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала округлившийся живот

Обтягивающее вечернее платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
NewInform 15 февраля в 07:24
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Здоровье

Детский медицинский центр построят в Иркутской области к 2024 году

Байкал24 00:23
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости 00:30
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс.
ТАСС вчера в 20:11
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

В этом году изменения ждут пенсионеров, получающих пенсии на банковские карточки.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 23:48
Футбол

«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче

LiveSport.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости вчера в 13:48
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
РИА Новости вчера в 23:39
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