Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксКремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, то, конечно, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", - сказал представитель Кремля.
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В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

Газета.Ru08:09

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в мероприятиях 9 мая

РБК06:18

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

Интерфакс06:10

В Кремле выступили против участия ветеранов Второй Мировой Войны в праздновании 9 мая

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Комсомольская правда05:55

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Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

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ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
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«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
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Из-за переноса нового «Джеймса Бонда» многие зрители начали интересоваться у режиссёра Кэри Фукунаги — не собирается ли он улучшить картину в период новых дополнительных месяцев перед релизом.
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Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
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Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

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