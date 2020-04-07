Коронавирус
ИнтерфаксКремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая
"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, то, конечно, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", - сказал представитель Кремля.
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Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса
Комсомольская правда05:55
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