Де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Однозначно это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство. Благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавируса, которая была создана в РФ. Пока президент исходит из этого.

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

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