Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Однозначно это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство. Благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавируса, которая была создана в РФ. Пока президент исходит из этого.
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