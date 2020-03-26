Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах. Однозначно это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство. Благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавируса, которая была создана в РФ. Пока президент исходит из этого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 06:19
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