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Песков назвал сообщения о новых санкциях США против России информационной истерикой

Сообщения о возможном расширении санкций Соединенных Штатов в отношении России не более, чем информационная истерика, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комсомольская правда
Отключение России от межбанковской системы SWIFT телеканал назвал крайним вариантом.
РБК
По информации телеканала, ограничения могут быть введены против ближайшего окружения президента России Владимира Путина и энергетических компаний.
Комсомольская правда
Как ранее сообщил журналистам Песков, лидеры обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности.
ТАСС

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Песков назвал сообщения о новых санкциях США против России информационной истерикой
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