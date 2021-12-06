Система WebMoney по требованию Центробанка на полгода приостановила операции пополнения и перевода для АО «ККБ» (Консервативный коммерческий банк), «гаранта» и расчетного банка системы по рублевым кошелькам.
В Астраханской области отрицательные отзывы на законопроект направили региональная общественная и торгово-промышленная палаты, а в Челябинской во время обсуждения законопроектов в парламент попытались проникнуть противники введения QR-кодов.
В число картин, претендующих на премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», вошел фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», сообщили организаторы.