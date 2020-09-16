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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Президент Белоруссии получит "гарантии личной безопасности", если решит уйти мирным путем со своего поста. Об этом Тихановская заявила накануне в беседе с журналистами. В России Лукашенко считают легитимным главой республики, подчеркнул Песков.В источнике
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РБК

Кремль оценил гарантии Тихановской для Лукашенко

РБК06:26
ТАСС

Песков: Лукашенко как легитимный президент не нуждается в гарантиях безопасности

ТАСС06:14
Коммерсантъ

Кремль считает Лукашенко легитимным президентом

Коммерсантъ14 сентября в 13:43
Росбалт

В Кремле не хотят реагировать на слова Тихановской о «гарантиях для Лукашенко»

Росбалт06:17
Газета.Ru

Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Газета.Ru06:08
Аргументы недели

Песков заявил, что в Кремле Лукашенко считают легитимным президентом

Аргументы недели14 сентября в 14:14
РИА Новости

Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

РИА Новости06:06

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что инцидент с Алексеем Навальным является "типичным проявлением" поведения России на мировой арене.
Газета.Ru07:15

Латифи: Я бы удивился, если бы Боттас раньше нажал педаль

Многие гонщики жаловались, что автомобиль безопасности слишком поздно погасил огни, поэтому те, кто ехал в конце пелотона, ускорились раньше лидеров, что и привело к массовой аварии на седьмом круге Гран При Тосканы.
F1news.ru06:29

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
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Вулканический пепел оказался опасным для глобального климата Земли

Изучая последствия извержения вулкана Келуд, который располагается на в Индонезии на острове Ява, ученые из Университета Колорадо (США) пришли к выводу, что вулканический пепел оказывает гораздо большее влияние на атмосферу Земли, чем считалось ранее.
Новый Веквчера в 07:30
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