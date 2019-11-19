Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

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