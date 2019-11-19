Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу. По словам Пескова, ему нечего добавить к пояснениям, которые дал президент России Владимир Путин в Бразилии.
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Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому контракту

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