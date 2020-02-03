В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости». При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным.

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