Политика

РБКРБККремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости». При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным.
Читать в источнике
Комментировать123
с чего всё началось

В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:20

Подробнее о событии

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

РБК06:10

Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США

Lenta.ru05:21

Кремль не считает визит Помпео в Минск свидетельством «быстрого сближения» Белоруссии и США

Коммерсантъ05:54

Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

RT на русском05:45

Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США

ТАСС05:34

Песков оценил визит Майка Помпео в Белоруссию

Известия05:55

В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

РИА Новости05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

Rambler News Service 09:08
Общество

«РусАл» приостановит работу в Гайане из-за беспорядков

Приостановка работы Bauxite Company of Guyana (BCGI) не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, отмечает "РусАл".
Интерфакс 10:54
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Происшествия

Тело женщины нашли в квартире в центре Москвы

РИАМО 13:18
Футбол

Виктор Онопко: «В официальных матчах таких ошибок в обороне мы не допустим»

Промежуточные итоги сегодня днем подвели вместе с тренером команды Виктором Онопко.
Bobsoccer 11:58
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU 10:17
Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
РИА Новости 12:43
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Политика

Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%

В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Российская газета 05:43
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Здоровье

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Москва 24 06:11
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове стало полным фиаско

Провальным признан концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, который организовала местная сеть супермаркетов.
Экономика сегодня 01:14
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

Газета.Ru 11:47
Фигурное катание

Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу

Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
StarHit.ru 11:00
Футбол

Карпин на пять лет продлил контракт с «Ростовом»

ГЛАС.RU 08:57
Экономика

На маткапитал в ближайшие три года выделят более 1,5 трлн рублей

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату материнского капитала в 2020–2022 годах — согласно поручению президента России Владимира Путина, эти деньги направят на расширение программы на первого ребенка и увеличение выплаты на второго.
Известия 13:34
Общество

Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 13:13
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
REGNUM 09:02
Музыка

В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение»

Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.
Газета.Ru 11:43
Общество

В России вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Список необходимых для получения визы документов не изменился, но повысился консульский сбор с 60 евро до 80 евро.
Говорит Москва вчера в 01:55
Общество

Рисунок 16-летней россиянки с Билли Айлиш поместили на обложку Vogue

Слово и Дело 11:42
Политика

Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:36
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Футбол

Месси и Пике устроили перепалку на тренировке «Барселоны»

Газета.Ru 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное