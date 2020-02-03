Политика

ФАНФАНКремль считает маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

В Кремле назвали развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным «сверхблизкое сближение» этих государств. Об этом заявил на брифинге журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:20

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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

РБК06:10

В Кремле не поверили в «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

РИА Новости05:20

Кремль не считает визит Помпео в Минск свидетельством «быстрого сближения» Белоруссии и США

Коммерсантъ05:54

Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

RT на русском05:45

Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США

ТАСС05:34

Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США

Lenta.ru05:21

Песков оценил визит Майка Помпео в Белоруссию

Известия05:55
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество

Продай мозги: украинская пенсионерка разочарована «слугами народа»

Украинская пенсионерка отреагировала на предложение «слуги народа» Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
Новостной фронт вчера в 02:49
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

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Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в старом платье

СМИ сообщают, что для выхода на публику она выбрала вечернее платье Alexander McQueen, расшитое золотой нитью - оно хранилось у нее с 2012 года, когда герцогиня Кэтрин надела его на прием во время визита в Малайзию.
Газета.Ru 11:12
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных

Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
RT на русском 12:01
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
BFM.ru 11:13
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Футбол

Месси и Пике повздорили на тренировке «Барселоны»

По информации испанских СМИ, лидеры "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике повздорили на тренировке команды.
Soccer.ru 10:36
Футбол

Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Александр Кокорин, переведенный в состав второй команды из основного клуба.
Газета.Ru 11:41
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

RuNews24.ru 09:49
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен реванш с Макгрегором

ТАСС Спорт 09:33
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Пятый канал вчера в 03:59
Наука

В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов

Южный Федеральный 12:06
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Общество

Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Известия 03:45
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Политика

Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.
RT на русском 11:00
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $55 за баррель.
REGNUM 11:50
Общество

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая

Все организованные российские туристы, находившиеся в Китае, вернулись в РФ.
Агентство Москва 10:20
Армия и оружие

Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков

«Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — сказал Боренков.
RT на русском вчера в 12:23
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM 02:08
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Янчик продал бронзовую медаль РПЛ-2007 в ломбард

Бывший игрок московского ЦСКА Давид Янчик продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года в ломбард за 16,5 тысяч рублей.
МК-Спорт 11:35
Происшествия

СК возбудил дело против убившего педофила уфимца

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Газета.Ru 11:45
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
REGNUM 09:02
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
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