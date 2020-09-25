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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль считает непризнание Лукашенко вмешательством в дела Белоруссии

Церемония нигде не анонсировалась, а государственные издания Белоруссии сообщили о ней как о уже случившейся. Александра Лукашенко не признали законным президентом Белоруссии некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Национальная служба новостей06:24
RT на русском

Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы

RT на русском06:23
ТАСС

Песков: непризнание Лукашенко легитимным президентом противоречит международному праву

ТАСС05:48
РБК

Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание ЕС Лукашенко

РБК06:00
РИА Новости

В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами

РИА Новости05:51
URA.Ru

В Кремле оценили высказывания о нелегитимности Лукашенко

URA.Ru06:07
Газета.Ru

Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

Газета.Ru05:48

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС08:50
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RU04:58
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В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
ТАССвчера в 12:28
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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