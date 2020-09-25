Церемония нигде не анонсировалась, а государственные издания Белоруссии сообщили о ней как о уже случившейся. Александра Лукашенко не признали законным президентом Белоруссии некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина.

С чего всё началось В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости 05:51