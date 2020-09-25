Кремль считает непризнание Лукашенко вмешательством в дела Белоруссии
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Кремль считает непризнание Лукашенко вмешательством в дела Белоруссии
Церемония нигде не анонсировалась, а государственные издания Белоруссии сообщили о ней как о уже случившейся. Александра Лукашенко не признали законным президентом Белоруссии некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина.В источнике
С чего всё началось
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран - косвенное вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:51
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Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко
Национальная служба новостей06:24