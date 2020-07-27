Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.В источнике
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