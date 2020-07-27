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Ведомости
Ведомости

Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.В источнике
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RT на русском

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

RT на русском06:49
Интерфакс

Песков отметил, что еще рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровске

Интерфакс06:42
РБК

Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае

РБК06:16
ТАСС

Кремль считает преждевременным оценивать результаты работы Дегтярева

ТАСС06:18
Газета.Ru

Песков: Дегтярев на активной связи с Москвой

Газета.Ru06:39
РЕН ТВ

Песков: Путин внимательно следит за протестами в Хабаровском крае

РЕН ТВ06:15
РИА Новости

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

РИА Новости06:21
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Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
Газета.Ru06:24
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Ремастер Crysis запустили на РС — через эмулятор Nintendo Switch

На прошлой неделе ремастер Crysis добрался до Nintendo Switch, где неожиданно стал временным эксклюзивом — возможно, неожиданно даже для самой Crytek, которой понадобилось дополнительное время для доработки версий для PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру07:45
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«Медиазона» опубликовала протокол, составленный на журналиста Френкеля

Издание Медиазона опубликовало выдержки из полицейского протокола о неповиновении силовикам, составленного на их корреспондента Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции.
Znak.com24 июля в 12:02
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Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова

Санкт-Петербург, 27 июля 2020, 13:47 — REGNUM Суд допросил главного оппонента историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, публициста Евгения Понасенкова, который, по мнению подсудимого, два года подвергал его и погибшую травле, что стало причиной трагедии, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM06:47
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В разработке The Last of Us Part II участвовало более 2 тыс. человек — в Naughty Dog числится в четыре раза меньше

Для сравнения: согласно официальной странице Naughty Dog в сервисе LinkedIn, калифорнийская студия насчитывает «всего» 446 сотрудников, то есть более чем в четыре раза меньше общего числа разработчиков The Last of Us Part II.
3DNews08:09
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
РИА Новости00:05
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