В разработке The Last of Us Part II участвовало более 2 тыс. человек — в Naughty Dog числится в четыре раза меньше

Для сравнения: согласно официальной странице Naughty Dog в сервисе LinkedIn, калифорнийская студия насчитывает «всего» 446 сотрудников, то есть более чем в четыре раза меньше общего числа разработчиков The Last of Us Part II.