Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прирост заболевших за последние сутки составил 8831 человек. Общее число выявленных зараженных — более 441,1 тыс.

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

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