Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прирост заболевших за последние сутки составил 8831 человек. Общее число выявленных зараженных — более 441,1 тыс.
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Кремль оценил прогноз Собянина по коронавирусу

Московский Комсомолец05:25

Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшается

ТАСС05:39

В Кремле прокомментировали прогноз Собянина о возврате к прежней жизни

РБК05:30

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Коммерсантъ05:48

Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, заявил Песков

РИА Новости05:25

Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни

Lenta.ru05:19

Песков переадресовал вопрос о сроках возвращения России к нормальной жизни

Газета.Ru05:16
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
2,6K
Шоу-бизнес

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
17
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
250
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
322
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
1
Политика

В ходе акций протеста в США пострадали 114 правоохранителей

В результате акций протеста в США с субботы пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы, сообщил генпрокурор Уильям Барр.
РИА Новости 13:46
14
Происшествия

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

В среду стало известно, что правоохранительные органы (сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД) проводили обыски в офисах РВК и доме Повалко.
РБК 12:44
327
Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры

Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.
REGNUM 11:53
Происшествия

Вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье

Политическая Экспертиза 07:38
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Политика

МВД создает новый правовой режим для проживания мигрантов

МВД создает новый правовой режим для проживания мигрантов. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Деловое.ТВ 09:37
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Экономика

В Совфеде предложили списать россиянам долги по кредитам

Член Совета федерации Владимир Кравченко предложил обсудить возможность предоставить россиянам возможность воспользоваться кредитной амнистией.
Бизнес и территория вчера в 09:07
367
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
1,6K
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
816
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,1K
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
16
Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
5
Футбол

Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы

Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
17
Общество

Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова

Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, - заявила Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".
Комсомольская правда 06:31
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
26
Наука

Ученые выяснили, как правильно ломать спагетти

Planet Today 05:17
Происшествия

За взятку в Москве задержаны сотрудник Минпромторга и трое посредников

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова пояснила, что дело о взяточничестве расследуется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России ("Посредничество во взяточничестве").
Вести.Ru 12:54
15
Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru 10:02
101
Общество

В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма

Коммерсантъ 12:37
9
Космос

Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

РИА Новости 02:54
6
Как работают Яндекс.Новости?
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