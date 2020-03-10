Экономика

Народные новостиНародные новостиКремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия

Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
Читать в источнике
Комментировать277
с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

«Ведомости»: чиновники, близкие к Кремлю, объяснили причину развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Общество

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Интерфакс 12:26
Здоровье

Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

Ученые из Гарвардского университета назвали количество куриных яиц, которые можно есть без вреда для здоровья.
Моя Москва.онлайн 05:50
Политика

Госдума рассмотрит вопрос о досрочных парламентских выборах

Государственная Дума РФ рассмотрит предложение провести досрочные думские выборы во втором чтении законопроекта o поправках в Конституцию.
Повестка дня 06:10
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Политика

Кадыров призвал Конституционный суд уважать мнение народа

В законопроект было внесено предложение о том, что ограничение занимать пост президента в течение двух сроков не препятствует лицу, занимавшему должность главы государства, участвовать в выборах президента РФ после включения данной поправки в текст Конституции РФ.
REGNUM 12:52
Происшествия

Тверской СК задержал мать утонувшей семилетней девочки

REGNUM 11:22
Футбол

Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Евро-футбол.ру 13:08
Наука

Найдены свидетельства разрушения метеоритом древнего поселения людей

Исследователи из Великобритании и США обнаружили самое ранее свидетельство падения космического объекта на человеческое поселение.
Индикатор 12:32
Политика

Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17

Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
RT на русском 11:37
Футбол

Кокорин опроверг свои слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 12:55
Политика

В Госдуме обнуление президентских сроков назвали переходной нормой

10 марта во время пленарного заседания Госдумы по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, чтобы Владимир Путин смог принять участие в следующих выборах главы государства.
РБК 12:58
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Финансы

Курс доллара и евро на Московской бирже уверенно снижается

Напомним, утром 10 марта с открытием Московской биржи доллар вырос до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рублей.
REGNUM 07:18
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Накануне.Ru вчера в 11:30
Происшествия

Тамбовчанин задержан по подозрению в убийстве девочки

Российская газета 01:37
Политика

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Финансы

Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек

После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
iReactor 07:25
Политика

Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
ProstoProSport 12:27
Общество

Выявлен очаг коронавируса в США

Стратегическое совещание менеджеров биотехнологической и фармацевтической корпорации Biogen, состоявшееся в Бостоне могла стать очагом распространения коронавируса нового типа в США.
Вестник Кавказа 13:05
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Армия и оружие

США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет

США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет. Об этом в своём материале пишет издание "Military Watch".
Piter.tv 07:11
Здоровье

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
РИА Новости 09:26
Футбол

Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:57
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Пятый канал 05:22
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Шоу-бизнес

Билли Айлиш выступила против бодишейминга на концерте в Майами

Американская певица Билли Айлиш высказалась против бодишейминга во время концерта в Майами, который открывает ее новый тур.
Афиша Daily 11:28
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию

BFM.ru 10:38
Экономика

Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса

Газета.Ru вчера в 14:49
Общество

В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды

Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
REGNUM 06:40
Музыка

Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

РИА Новости 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное