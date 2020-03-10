Экономика
Народные новостиКремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия
Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
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с чего всё началось
Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.Ведомостивчера в 16:58
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Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Здоровье
Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день
Ученые из Гарвардского университета назвали количество куриных яиц, которые можно есть без вреда для здоровья.
Политика
Госдума рассмотрит вопрос о досрочных парламентских выборах
Государственная Дума РФ рассмотрит предложение провести досрочные думские выборы во втором чтении законопроекта o поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Политика
Кадыров призвал Конституционный суд уважать мнение народа
В законопроект было внесено предложение о том, что ограничение занимать пост президента в течение двух сроков не препятствует лицу, занимавшему должность главы государства, участвовать в выборах президента РФ после включения данной поправки в текст Конституции РФ.
Футбол
Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико»
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Наука
Найдены свидетельства разрушения метеоритом древнего поселения людей
Исследователи из Великобритании и США обнаружили самое ранее свидетельство падения космического объекта на человеческое поселение.
Политика
Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Политика
В Госдуме обнуление президентских сроков назвали переходной нормой
10 марта во время пленарного заседания Госдумы по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, чтобы Владимир Путин смог принять участие в следующих выборах главы государства.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Финансы
Курс доллара и евро на Московской бирже уверенно снижается
Напомним, утром 10 марта с открытием Московской биржи доллар вырос до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рублей.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Происшествия
Тамбовчанин задержан по подозрению в убийстве девочки
Политика
Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3
Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Общество
Выявлен очаг коронавируса в США
Стратегическое совещание менеджеров биотехнологической и фармацевтической корпорации Biogen, состоявшееся в Бостоне могла стать очагом распространения коронавируса нового типа в США.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Армия и оружие
США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет
США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет. Об этом в своём материале пишет издание "Military Watch".
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Футбол
Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Шоу-бизнес
Билли Айлиш выступила против бодишейминга на концерте в Майами
Американская певица Билли Айлиш высказалась против бодишейминга во время концерта в Майами, который открывает ее новый тур.
Экономика
Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса
Общество
В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды
Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.