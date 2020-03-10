Экономика

Народные новостиНародные новостиКремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия

Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

«Ведомости»: чиновники, близкие к Кремлю, объяснили причину развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина

Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Телеканал RTVI 09:47
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Политика

Путин ждет иностранных лидеров 9 мая в Москве

Российский лидер отметил, что иностранных лидеров ждут на торжествах, и для них было бы ошибкой – не приехать.
Победа РФ 04:45
Политика

Госдума одобрила поправку о Боге в Конституции

В общем пакете поправок было одобрено и предложение закрепить в тексте Конституции слова о Боге, которое было внесено президентом России Владимиром Путиным.
ПолитРоссия 06:33
Шоу-бизнес

Сестра Кардашьян объяснила желание ходить обнаженной

Lenta.ru 10:07
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
Шоу-бизнес

Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции

Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Газета.Ru 09:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
iReactor вчера в 07:37
Авто

Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России

Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Тарантас Ньюс 06:03
Политика

Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков

Глава государства Владимир Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков.
9111.ru 08:52
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Армия и оружие

Американская подводная лодка всплыла в Арктике

Опубликована видеозапись всплытия в Арктике атомной подводной лодки Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Военное дело 07:20
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:37
Общество

Италия распространяет карантин на всю территорию

Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
REGNUM вчера в 19:28
Гаджеты

Kingston Digital обновила линейку карт памяти Canvas

Kingston Digital представляет обновлённые карты памяти Canvas Plus, которые станут первыми устройствами Kingston с поддержкой класса UHS-II.
IT-World 10:12
Авто

В Беларуси презентовали электромобиль Geely

В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Тарантас Ньюс 09:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправиться. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
РИА Новости 10:21
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Газета.Ru 07:31
Общество

В российских регионах вводят особый режим из-за коронавируса

Власти Липецкой области, где выявлено три случая заражения коронавирусом, объявили в регионе режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.
Рифей-Пермь 06:19
Политика

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
РИА Новости 07:32
Политика

Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ

В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.
REGNUM 08:33
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM вчера в 02:18
Футбол

Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
Политика

Матвиенко поддерживает идею об «обнулении» президентских сроков

Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года в связи с принятием поправок в Конституцию.
Интерфакс - Россия 09:48
Космос

ESA опубликовало удивительный снимок марсианского кратера

Представители европейского космического агентства ESA поделились снимком, полученным благодаря марсианскому аппарату «Марс-экспресс».
OAnews 07 марта в 14:26
Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Российская газета 05:08
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%

Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Коммерсантъ 01:43
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости вчера в 02:35
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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