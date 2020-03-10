Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.

с чего всё началось

Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.

Кремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия

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