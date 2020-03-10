Экономика
Народные новостиКремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия
Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
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с чего всё началось
Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.Ведомостивчера в 16:58
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Политика
Поправку об обнулении президентских сроков официально внесли в Госдуму
Сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Киберспорт
Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone
Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Футбол
Два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса
Ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.
Экономика
Песков заявил о запасе прочности российской экономики
«Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Футбол
Кокорин рассказал, почему не хочет возвращаться в «Зенит»
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Футбол
Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»
Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
Кино
Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов
Экономика
Аксенов дал прогноз ценовой ситуации в Крыму на фоне обвала рубля
Глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что нынешнее резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров в Крыму, а курс национальной валюты стабилизируется в ближайшее время.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Политика
Путин назвал опасным передачу президентских полномочий Госсовету
«Наделение других центров власти (Совбеза и Госсовета) серьезными полномочиями президентского характера невозможно», — заявил глава государства.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Экономика
Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы курса доллара и евро
Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют перед торгами во вторник, 10 марта.