Экономика

Народные новостиНародные новостиКремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия

Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

«Ведомости»: чиновники, близкие к Кремлю, объяснили причину развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика

Поправку об обнулении президентских сроков официально внесли в Госдуму

Сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков.
Ivbg.ru 08:26
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости 04:20
Политика

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
РИА Новости 07:32
Киберспорт

Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone

Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
REGNUM 03:02
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Lenta.ru вчера в 22:12
Футбол

Два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса

Ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.
Газета.Ru 07:15
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ 05:33
Экономика

Песков заявил о запасе прочности российской экономики

«Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.
Парламентская газета 07:19
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:05
Здоровье

В России число заболевших коклюшем выросло на 40%

В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
BFM.ru 00:49
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
iReactor вчера в 07:37
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru вчера в 19:16
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
Футбол

Кокорин рассказал, почему не хочет возвращаться в «Зенит»

РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Футбол

Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»

Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
ProstoProSport 04:51
Кино

Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов

RuNews24.ru 03:32
Экономика

Аксенов дал прогноз ценовой ситуации в Крыму на фоне обвала рубля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что нынешнее резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров в Крыму, а курс национальной валюты стабилизируется в ближайшее время.
РИА Новости Крым 05:20
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля

Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
iReactor 00:19
Политика

Путин назвал опасным передачу президентских полномочий Госсовету

«Наделение других центров власти (Совбеза и Госсовета) серьезными полномочиями президентского характера невозможно», — заявил глава государства.
Компания 08:44
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
Происшествия

Пропавший ивановский школьник найден мертвым

Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Российская газета 08:13
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Газета.Ru 03:35
Экономика

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
РИА Новости 03:39
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Коммерсантъ 00:37
Автоспорт

Гасли: в Австралии все мы «снимаем штаны» и показываем, что у нас есть

Чемпионат 06:26
Финансы

Мосбиржа опубликовала границы курса доллара и евро

Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют перед торгами во вторник, 10 марта.
Москва 24 вчера в 19:55
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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