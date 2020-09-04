Сумма заначки россиян выросла в 4,6 раза

По оценкам аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за полгода россияне пополнили свои заначки в общей сложности на 2,15 трлн руб. Аналитики компании считают, что экономить россияне начали не только в результате снижения повседневных трат из-за закрытых кафе и развлекательных центров, но и откладывая средства на черный день.