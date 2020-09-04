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РИА Новости
РИА Новости

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
ТАСС05:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Кремль заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Lenta.ru05:15
РИА Новости

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

РИА Новости05:48
РБК

Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального

РБК05:43
RT на русском

Песков заявил о передаче ФСБ данных Минска по ситуации с Навальным

RT на русском06:04
Коммерсантъ

Песков: спецслужбы анализируют данные Белоруссии о Навальном

Коммерсантъ05:12
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

ТАСС05:01
Газета.Ru

В Кремле отказались комментировать заявление Лукашенко по Навальному

Газета.Ru05:20

Сумма заначки россиян выросла в 4,6 раза

По оценкам аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за полгода россияне пополнили свои заначки в общей сложности на 2,15 трлн руб. Аналитики компании считают, что экономить россияне начали не только в результате снижения повседневных трат из-за закрытых кафе и развлекательных центров, но и откладывая средства на черный день.
Ведомости18:37
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Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.
РИА Новости07:52
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Скорость скачивания Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Благодаря тестам инженеры выяснили, что сеть обеспечивает «сверхнизкую задержку» и скорость скачивания более 100 мегабит в секунду: это позволяет играть в онлайн-игры и смотреть сразу несколько фильмов в HD-формате.
Naked Science05:11
3

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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