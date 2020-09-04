Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Смотрите также
Муцениеце посоветовала жестко реагировать на попытки увести мужей
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Шойгу прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции
Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета
Песков назвал условие начала следствия по делу Навального
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
В Кремле заявили, что детали фальсификации с Навальным пока неясны
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»
Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета
Welt: Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ
Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
ТАСС05:01
Подробнее о событии