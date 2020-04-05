Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruКремль сообщил о продлении дистанционной работы Путина

В Кремле сообщил о продлении дистанционной работы Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу "Россия-1". Песков напомнил, что в дистанционном формате глава государства проработал неделю.
Читать в источнике
Комментировать380
Дмитрий Песков
Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:48

Подробнее о событии

Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина

РБК07:25

Песков: Путин может проработать в дистанционном режиме еще минимум неделю

ТАСС07:21

Песков объяснил, почему Путин перешел на дистанционный режим работы

Вести.Ru06:40

Песков рассказал о продлении дистанционной работы Путина

РИА Новости07:07

Путин продолжит работу в удалённом режиме не менее недели

RT на русском07:00

В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина

Lenta.ru06:49

Песков: удаленный режим Путина не связан с коронавирусом у врача больницы в Коммунарке

Коммерсантъ07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика

США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России

Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.
Ruposters.ru 05:20
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские

Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
ИА Красная Весна 11:36
Технологии

Apple может приобрести компанию, которая показывает мероприятия в виртуальной реальности

Apple может приобрести компанию, которая показывает мероприятия в виртуальной реальности (VR).
Ferra 09:55
Общество

Губернатор Подмосковья рассказал, кто может работать в самоизоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подробно разъяснил, кто именно может работать в данный период.
Ugpressa.ru 13:31
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 02 апреля в 01:51
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

С 2014 года Крым принял множество вложений со стороны российских властей, сообщает 5 апреля американский журнал Foreign Affairs.
ИА Красная Весна 09:55
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 12:32
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 658

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронаврирусом. Новые случаи зафиксированы в 14 регионах.
ФедералПресс 06:57
Общество

Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы

Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Открытый Нижний 07:51
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Здоровье

Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу

Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Рифей-Пермь 09:38
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:40
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Здоровье

Россиянам рассказали, кому надо носить маски

Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:14
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Футбол

Виллиан заявил об уходе из «Челси»

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Виллиан, ныне выступающий за «Челси», сообщил, что не смог договориться с лондонским клубом о продлении действующего соглашения.
ProstoProSport 12:59
Общество

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 12:15
Общество

В Татарстане упростили регистрацию при получении цифровых пропусков

В Татарстане упростили систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков, позволяющих гражданам покидать свои дома во время самоизоляции.
Татар-информ 04:10
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Общество

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции, ранее СМИ сообщали о том, что к мэру Москвы Собянину также обратились с подобным иском.
Твой Континент 07:52
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное