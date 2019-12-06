Политика

РБКРБККремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать9
Дмитрий Песков
Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:48

Подробнее о событии

«Путин с серьёзным настроем»: отдельные беседы предстоят Макрону, Меркель и Зеленскому - Кремль

Царьград05:05

Песков рассказал, чего ждут в Кремле от встречи в «нормандском формате»: «Настрой серьезный»

Аргументы недели04:59

В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами «нормандской четверки»

ТК Звездавчера в 13:36

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

ТАСС05:22

Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита

РИА Новости05:01

Путин встретится с Зеленским

Lenta.ru04:53

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

РБК05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Происшествия

СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 05:07
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Политика

Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
РБК 04:49
Шоу-бизнес

Особняк Волочковой выставлен на продажу

Как выяснилось, кто-то выставил на продажу дом Анастасии Волочковой. Журналисты обратились к пиар-агенту балерины.
Вести Подмосковья 05:05
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Газета.Ru вчера в 08:10
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Авто

Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 04 декабря в 10:45
Происшествия

Директор ФБК Иван Жданов сообщил о своем задержании

Росбалт 05:17
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года

По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
News-24.ru 00:53
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Политика

В «Слуге народа» сочли возведение стены в Донбассе наихудшим сценарием

Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
РИА Новости 03:47
Политика

Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
RT на русском 04:48
Кино

IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 04 декабря в 05:31
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Общество

Спецслужбы России и Белоруссии задержали контрабандистов оружия

Федеральная служба безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресекла деятельность международной группировки, причастной к поставке из-за рубежа оружия, а также сбыту наркотиков, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
РИА Новости 05:23
Общество

В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Lenta.ru 00:46
Происшествия

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

РИА Новости 03:30
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Общество

Le Monde рассказала о «базе российских шпионов» в Альпах

Во Франции "российские шпионы" останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони и более изолированных населенных пунктах.
Ruposters.ru вчера в 05:44
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Здоровье

Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму

По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Российская газета 02:34
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Космос

«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Москва 24 04:48
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru вчера в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное