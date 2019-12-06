Политика

РБКРБККремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:22

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В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандского саммита» в Париже

Известия06:00

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

ТАСС05:22

В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандского саммита» в Париже

РИА Новости06:41

Песков рассказал о настрое Путина перед встречей «нормандской четвёрки»

Life.ru05:02

Путин встретится с Зеленским

Lenta.ru04:53

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

РБК05:14

В Кремле оценили обстановку в Париже перед нормандским саммитом

RT на русском05:40
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Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Lenta.ru 04:51
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Происшествия

Фигурант «московского дела» Емельянов получил два года условно

Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Коммерсантъ 05:25
Футбол

CAS сократил срок трансферного запрета «Челси» в два раза

Наказание клуба сокращено до одного трансферного окна, сообщает официальный сайт CAS.
РБК 06:51
Политика

На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
Lenta.ru 06:47
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Общество

США разрешили перевезти плавучий космодром «Морской старт» в Россию

Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.
Вести.Финанс вчера в 06:08
Экономика

Глава Минсельхоза озвучил прогноз по урожаю зерна в 2019 году

РБК 06:51
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
РБК вчера в 15:06
Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Политика

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
РИА Новости 06:01
Происшествия

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В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
REGNUM 00:32
Политика

Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Футбол

В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал сложившуюся в последние дни ситуацию с футбольными болельщиками.
Чемпионат 06:04
Экономика

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
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Политика

В Кремле оценили идею выравнивания зарплат учителей

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что в Администрации президента России не обсуждался вопрос о приведении зарплат учителей в стране к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения.
Журналистская правда 05:03
Общество

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
Политика

Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
REGNUM 06:55
Политика

Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе

По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Южный Федеральный вчера в 20:02
Политика

Меркель встретится с Путиным в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
Вестник Кавказа 06:21
Происшествия

Подростки в Железногорске отравились найденным на улице веществом

В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления.
REGNUM 04:24
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
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Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре

Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.
RT на русском 06:21
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Объявлены цены на дешевый аналог внедорожного Toyota Land Cruiser 200

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Запашный объяснил свой призыв «крошить» фанатов за мат

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Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ

Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
REGNUM 04:26
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