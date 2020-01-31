Политика
Lenta.ruКремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию
Угроза завоза в Россию нового коронавируса 2019-nCoV существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 января.
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с чего всё началось
В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.РИА Новости04:47
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