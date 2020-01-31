Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию

Угроза завоза в Россию нового коронавируса 2019-nCoV существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 31 января.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости04:47

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Кремль назвал коронавирус поводом для специальных мер правительства

РБК05:49

В Кремле заявили о необходимости спецмер против коронавируса

Российская газета05:03

Кремль заявил об особых мерах из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:03

Песков: ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность

RT на русском05:20

Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию

Lenta.ru05:01

Песков признал существующую угрозу завоза нового коронавируса в РФ

Газета.Ru04:57

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

РИА Новости04:47
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Происшествия

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

Российская газета 07:34
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Биатлон

Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра

Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Советский спорт 06:37
Общество

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
РБК 07:37
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии

Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.
Деловое.ТВ 05:50
Происшествия

Суд продлил арест экс-мэру Челябинска

Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву.
Российская газета 07:40
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Хоккей

Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»

RT на русском 05:18
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Политика

Помпео: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО

Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины и поддерживают Киев в желании стать частью НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 06:54
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия

Суд арестовал владельца мини-отеля в Перми, где погибли пять человек

ТАСС 07:35
Политика

Мишустин и Пашинян сделали селфи на встрече в Казахстане

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян сделали селфи на первой двусторонней встрече на полях саммита межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.
Известия 07:39
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Хоккей

Мичков дважды забил «лакросс» в матче юниорской лиги

Матвей Мичков отличился в матче между двумя юниорскими командами из Ярославля: «Локомотив» и «Локомотив-2004».
ГЛАС.RU 05:53
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного

Рита Дакота сняла в клипе нового возлюбленного Рита Дакота презентовала новый клип.
Экспресс газета 06:48
Экономика

Financial Times: Россия окрепла из-за санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
REGNUM вчера в 19:24
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

В Союзе садоводов рассказали, появится ли в России закон, предусматривающий патентную систему налогообложения для граждан, занимающихся растениеводством и животноводством, и как он будет работать.
Известия вчера в 14:24
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Общество

Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума

Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
Ньюс-НН 06:01
Политика

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном.
Политика Сегодня 06:16
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
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Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

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Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Стала известна заработная плата, которую будет получать на посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Вести.Ru вчера в 10:44
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