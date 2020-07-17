Политика
ТК ЗвездаКремль сожалеет о нежелании Киева выполнять Минские соглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль продолжает вести такую политику, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации Минских соглашений.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.РИА Новости05:57
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Дмитрий Песков: Мы и дальше будем настаивать на выполнении Киевом минских соглашений
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