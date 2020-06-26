Политика
КоммерсантъКремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал протест правительства Японии по поводу геологоразведки в районе Курильских островов. По версии Кремля, Россия вправе проводить любые исследования на своей территории.
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с чего всё началось
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.РИА Новостивчера в 23:44
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Генерал объяснил нервную реакцию Японии на геологоразведку России на Курилах
Журналистская правда05:53
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
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РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Прокурор требует 16,5 лет для росгвардейца, обвиняемого в зверском убийстве девушки в Казани
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Общество
Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»
Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.
LiveSport.ru вчера в 17:11
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Общество
Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова
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Lenta.ru 07:19
Общество
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Lenta.ru 04:26
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Газета.Ru вчера в 16:56
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
Футбол
Роналду может пропустить матч с «Лечче»
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не принять участия в матче 28 тура итальянской Серии А против «Лечче».
LiveSport.ru 06:56
Происшествия
В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков
6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
Здоровье
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В Хакасии за неделю с 20 по 26 июня подтвердилось 245 диагнозов «коронавирус», число выявленных случаев увеличилось на 16%, показатель прироста составил 1,16.
ИА Хакасия 07:22
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Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
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РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости вчера в 04:58
Технологии
В Google Play обнаружили 47 игр с троянами
47 приложений-игр в магазине приложений Google Play являются троянами HiddenAds, обнаружила компания Avast.
Коммерсантъ 06:53
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
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На территории страны формируется пять новых полигонов — два в Западном военном округе (ЗВО), еще три — в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), заявил глава Минобороны России.
Политика Сегодня 07:20
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 07:40
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Общество
WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 01:50
Общество
Голикова сообщила о выявлении за сутки 6800 случаев коронавируса
В России в течение суток подтвердили 6800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:17