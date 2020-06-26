Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал протест правительства Японии по поводу геологоразведки в районе Курильских островов. По версии Кремля, Россия вправе проводить любые исследования на своей территории.

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Авто Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением. 9

Общество В Татарстане откладывается переход ко второму этапу послаблений Планируется, что на втором этапе в Татарстане начнут работать летние оздоровительные учреждения и торговые объекты площадью до 800 квадратных метров, имеющие отдельный вход. 10

Общество Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса. 2

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Происшествия СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. 11

Политика В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2» Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера. 3

Авто Lordstown представил новый электрический пикап Endurance После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 421

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 1,2K

Общество Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 386

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 351

Политика Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом 24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату. 13

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. 60

Транспорт С 1 июля возобновится железнодорожное сообщение с Калининградом Приостановленное из-за ситуации с коронавирусом железнодорожное сообщение с Калининградом восстановится 1 июля, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со ссылкой на информацию, полученную губернатором Антоном Алихановым. 15

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 57

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 999

Общество Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги» «Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова. 10

Транспорт Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».