Политика
КоммерсантъКремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал протест правительства Японии по поводу геологоразведки в районе Курильских островов. По версии Кремля, Россия вправе проводить любые исследования на своей территории.
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с чего всё началось
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.РИА Новостивчера в 23:44
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Генерал объяснил нервную реакцию Японии на геологоразведку России на Курилах
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