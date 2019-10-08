Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов. Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью.

с чего всё началось

Президент Владимир Путина в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов, чьи полномочия заканчиваются к 2020 году. В 2020 году губернаторские выборы должны состояться в 16 регионах, в том числе в Еврейской АО, Пензенской области и Ростовской области.

Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов

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