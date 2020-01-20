Политика

Утро.ruУтро.ruКремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию

Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно может состояться 12 апреля. Рассматривается и другой вариант – 26 апреля, выяснило издание "РБК".
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Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК. Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника.
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