Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанКремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Кремль предварительно определил вероятную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Голосование планируется провести после принятия изменения Госдумой и Советом Федерации.
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Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК. Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника.
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