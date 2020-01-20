Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК. Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника.

с чего всё началось

Кремль предварительно определил вероятную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Голосование планируется провести после принятия изменения Госдумой и Советом Федерации.

Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Наука Сердечный гормон повлиял на почки Исследователи из Университета Южной Каролины решили выяснить, как натрийуретический пептид влияет на почки при различных патологиях этих органов и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Космос Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект Обнаруженная массивная галактика относится к умирающим, то есть в ней останавливаются процессы образования звезд.

Политика Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Общество Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.