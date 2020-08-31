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Говорит Москва
Говорит Москва

Кремль выразил надежду на наказание виновных в избиении Егора Жукова

На оппозиционного блогера напали минувшей ночью во дворе его дома. У Жукова, по предварительным данным, зафиксирована черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Сегодня полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях.В источнике
С чего всё началось
Дождь

«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова

Корреспондент Дождя спросил у Пескова, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность «постоянные провокации против представителей оппозиции», в частности, отравление Алексея Навального и избиение экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Дождь05:31
Подробнее о событии
Газета.Ru

Песков прокомментировал нападение на Жукова

Газета.Ru05:31
РБК

Кремль попросил не выстраивать «цепочек» после нападения на Жукова

РБК06:25
Коммерсантъ

Кремль призвал не «выстраивать цепочки» между случившимся с Навальным и Жуковым

Коммерсантъ06:21
ТАСС

В Кремле надеются, что напавших на Егора Жукова установят и накажут по закону

ТАСС05:54
RT на русском

В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве

RT на русском05:39
Эхо Москвы

В Евросоюзе считают, что избиение Егора Жукова — это тревожный сигнал об отношении в России к СМИ

Эхо Москвы08:03
Дождь

«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова

Дождь05:31

16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)06:36
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В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

По сравнению с прототипом, который был показан на ранних фото и тизерах, двери электрокара Zetta лишились черных молдингов, на дверце багажника появились ручка и надпись Zetta, а над ней — стандартный разъем для зарядки.
Тарантас Ньюс11:25
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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