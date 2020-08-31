Кремль выразил надежду на наказание виновных в избиении Егора Жукова

Дни24 20

На оппозиционного блогера напали минувшей ночью во дворе его дома. У Жукова, по предварительным данным, зафиксирована черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Сегодня полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях.