Кремль выразил надежду на наказание виновных в избиении Егора Жукова
На оппозиционного блогера напали минувшей ночью во дворе его дома. У Жукова, по предварительным данным, зафиксирована черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Сегодня полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях.В источнике
С чего всё началось
«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова
Корреспондент Дождя спросил у Пескова, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность «постоянные провокации против представителей оппозиции», в частности, отравление Алексея Навального и избиение экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Дождь05:31
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