Спорт
РБККремль выразил озабоченность угрозой новых санкций из-за допинга
Новые «допинговые санкции» связаны с обвинениями в манипуляциях данными московской антидопинговой лабораторией. Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию об употреблении запрещенных препаратов.
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В Кремле отреагировали на предложения о новых санкциях в отношении российского спорта
Спорт день за днем04:29
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:14, Вашингтон
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Политика
В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Здоровье
O каких серьезных заболеваниях может сигнализировать нарушение cнa
Нарушение сна может сигнализировать о некоторых скрытых заболеваниях у человека.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Происшествия
Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру
Тверской районный суд Москвы вернул уголовное дело фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова в прокуратуру.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Футбол
Шомуродов рассказал об участии в жертвоприношении
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как участвовал в жертвоприношениях, принятых в узбекском футболе.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Общество
Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Космос
Астрономы открыли 19 галактик без темной материи
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Кино
В четверг выйдет в прокат мультфильм «Холодное сердце 2»
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Здоровье
Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
"Трансконтейнер" в одни руки Группа "Дело" Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России "Трансконтейнер" (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Гаджеты
Apple удвоит производство AirPods Pro из-за высокого спроса
Чтобы справиться с невероятным спросом, Apple обратилась к своему партнёру, компании Luxshare-ICT, с требованием удвоить объёмы производства AirPods Pro, доведя их до 2 млн единиц в месяц.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании
Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.