Спорт

РБКРБККремль выразил озабоченность угрозой новых санкций из-за допинга

Новые «допинговые санкции» связаны с обвинениями в манипуляциях данными московской антидопинговой лабораторией. Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию об употреблении запрещенных препаратов.
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В Кремле отреагировали на предложения о новых санкциях в отношении российского спорта

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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

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Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
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Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

РИА Новости 05:10
Транспорт

Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

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Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Происшествия

Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру

Тверской районный суд Москвы вернул уголовное дело фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова в прокуратуру.
РБК 08:50
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

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Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как участвовал в жертвоприношениях, принятых в узбекском футболе.
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Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

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РБК 06:51
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

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Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
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В четверг выйдет в прокат мультфильм «Холодное сердце 2»

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Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
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Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
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Чтобы справиться с невероятным спросом, Apple обратилась к своему партнёру, компании Luxshare-ICT, с требованием удвоить объёмы производства AirPods Pro, доведя их до 2 млн единиц в месяц.
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Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
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Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании

Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
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