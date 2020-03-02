Политика

iReactoriReactorКремль выразил приверженность сочинским договоренностям по Сирии

В Кремле уточнили, что РФ сохраняет приверженность сочинским договоренностям и выступает за территориальную целостность Сирии. Кроме того, Песков отметил, что Москва поддерживает Дамаск в борьбе с террористами. В этом вопросе Россия взаимодействует с турецкими партнерами.
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Дмитрий Песков
Естественно, здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 04:55

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Песков: РФ придает большое значение взаимодействию с Турцией в борьбе с террором в Сирии

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