Политика
iReactorКремль выразил приверженность сочинским договоренностям по Сирии
В Кремле уточнили, что РФ сохраняет приверженность сочинским договоренностям и выступает за территориальную целостность Сирии. Кроме того, Песков отметил, что Москва поддерживает Дамаск в борьбе с террористами. В этом вопросе Россия взаимодействует с турецкими партнерами.
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Естественно, здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 04:55
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