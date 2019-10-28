Политика
Lenta.ruКремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 28 октября.
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В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:50
с чего всё началось
Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию. Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра. Это сложный вопрос и решать его нужно не только на уровне власти, но и учитывая мнение народа.Комсомольская правда03:29
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В Кремле прокомментировали заявление Скворцовой о возможном референдуме по эвтаназии
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