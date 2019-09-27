Политика
Lenta.ruКремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Песков выразил надежду на то, что в российско-американских отношениях не придется прибегать к полной расшифровке бесед. Так он прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:41
с чего всё началось
Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обычно такая информация остается секретной.ТАСС05:30
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Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
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