Комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, "конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация".

с чего всё началось

Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем.

Песков выразил надежду на то, что в российско-американских отношениях не придется прибегать к полной расшифровке бесед. Так он прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

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