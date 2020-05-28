Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКремль высказался по решению Собянина о прогулках по графику

Отвечая на вопрос о решении мэра Москвы по поводу прогулок москвичей по графику с 1 по 14 июня, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в данном случае он бы не хотел вторгаться в круг полномочий глав регионов и тем более в круг полномочий Сергея Собянина.
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