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РИА Новости
РИА Новости

Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что не стоит называть ухудшение здоровья Навального отравлением, так как это еще не подтверждено.В источнике
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Коммерсантъ

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального

Коммерсантъ06:19
ТАСС

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом на фоне инцидента с Навальным

ТАСС06:08
РИА Новости

Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

РИА Новости07:17
RT на русском

В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

RT на русском05:50
РБК

Кремль выступил против «приклеивания ярлыков» из-за ситуации с Навальным

РБК05:50
Интерфакс

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Интерфакс05:59
Газета.Ru

Кремль не хочет ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

Газета.Ru06:06

Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»

Ранее стало известно, что решение об уходе Месси принял после того, как новый главный тренер Рональд Куман не слишком красиво объявил другу аргентинца Луису Суаресу о том, что в его услугах клуб больше не нуждается.
Российская газета01:55

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Давос, Швейцария, 26 августа 2020, 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
REGNUM09:42
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице Минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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