Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Смотрите также
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля
Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Рейтинг Forbes по доходам от Instagram снова возглавила Ксения Собчак
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Минпросвещения заявило о готовности российских школ к учебному году
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Навального
Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального
Кремль считает диагноз немецких врачей Навальному поспешным
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что не стоит называть ухудшение здоровья Навального отравлением, так как это еще не подтверждено.В источнике
Подробнее о событии