Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что не стоит называть ухудшение здоровья Навального отравлением, так как это еще не подтверждено.