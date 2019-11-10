В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край, на ситуацию в котором повлияли стихийные бедствия, пересказывают собеседники РБК данные, с которыми ознакомили вице-губернаторов.

с чего всё началось

В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.

Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

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