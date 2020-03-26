Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет. В государстве сложилась ситуация, которая не вызывает беспокойства по сравнению с положением других стран.

Кремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

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