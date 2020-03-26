Коронавирус

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса

Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет. В государстве сложилась ситуация, которая не вызывает беспокойства по сравнению с положением других стран.
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Кремль счел неуместными рассуждения о введении режима ЧС

РБК05:49

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

RT на русском06:02

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Интерфакс05:55

Кремль надеется, что эпидемии коронавируса в России удастся избежать

ТАСС05:54

В Кремле не считают ситуацию с коронавирусом в России эпидемией

Коммерсантъ06:26

Кремль отреагировал на данные о введении режима ЧС в России

Lenta.ru05:58

В Кремле назвали рассуждения о введении режима ЧС в стране неуместными

РИА Новости06:01
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Клопс вчера в 09:30
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Известия 07:00
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика

Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Shraibikus News 10:20
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Общество

В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом

Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Московская перспектива 05:19
Технологии

Сбербанк открыл бесплатный доступ к своей виртуальной школе

При сотрудничестве с издательством SmartReading Корпоративный университет Сбербанка предоставляет доступ к 450 самым популярным книгам в кратком содержании.
Newstracker.ru 09:53
Авто

Петербургский завод Hyundai приостановит производство

Петербургский завод Hyundai приостановит производство в период с 30 марта по 3 апреля.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:04
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Общество

Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус

«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Говорит Москва 09:57
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников

Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
РИА Новости 07:20
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Энергетика

Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»

Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
РБК 05:43
Экономика

Путин огласил меры поддержки малого и среднего бизнеса

В телеобращении к нации глава государства заявил, что малому и среднему бизнесу дается отсрочка по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.
Вечерняя Казань вчера в 10:06
Общество

В Татарстане на неделю закрывают все торговые центры

С 28 марта по 5 апреля в Татарстане приостанавливают работу все торгово-развлекательные центры.
Вести Татарстан 10:05
Общество

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости 10:38
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек

В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Газета.Ru 09:34
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова

Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.
Uznayvse.ru 08:50
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.
Газета.Ru 10:23
Общество

В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры

В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Уральский меридиан 09:19
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