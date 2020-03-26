Коронавирус
Политическая ЭкспертизаКремль заявил, что в России нет эпидемии коронавируса
Представители Кремля заявили, что в России де-факто эпидемии коронавируса нет. В государстве сложилась ситуация, которая не вызывает беспокойства по сравнению с положением других стран.
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Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Экономика
Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом
Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Технологии
Сбербанк открыл бесплатный доступ к своей виртуальной школе
При сотрудничестве с издательством SmartReading Корпоративный университет Сбербанка предоставляет доступ к 450 самым популярным книгам в кратком содержании.
Авто
Петербургский завод Hyundai приостановит производство
Петербургский завод Hyundai приостановит производство в период с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Происшествия
Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников
Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Энергетика
Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»
Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
Экономика
Путин огласил меры поддержки малого и среднего бизнеса
В телеобращении к нации глава государства заявил, что малому и среднему бизнесу дается отсрочка по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.
Общество
В Татарстане на неделю закрывают все торговые центры
С 28 марта по 5 апреля в Татарстане приостанавливают работу все торгово-развлекательные центры.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек
В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова
Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Политика
Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.
Общество
В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.