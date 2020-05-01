Коронавирус

РБКРБККремль заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Здоровье президента Владимира Путина охраняется на максимально возможном уровне на фоне информации о том, что коронавирус COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Михаила Мишустина.
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

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Кремль заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

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Кремль рассказал об охране здоровья президента

Вести.Ru10:32

Песков заявил, что охрана здоровья Путина обеспечивается на максимальном уровне

ТАСС09:59
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:05, Ашберн
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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

ТАСС 16:45
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ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
RT на русском 12:14
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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NoFear оскорбил игрока в официальном матче

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В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Политика

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации».
Говорит Москва 06:47
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Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
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Политика

Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:27
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Здоровье

Главврач рассказал, от чего умирают больные коронавирусом

Большинство пациентов умирает не от лёгочных осложнений.
News.ru 14:03
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Политика

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии Ким Чен Ына

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 15:26
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Футбол

Футболист «Луча» высказался против обнуления сроков Путина

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин считает, что в России глава государства не должен находиться на своем посту более 20 лет.
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Общество

ФАС выявила десятикратное завышение цен на маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с органами прокуратуры зафиксировали десятикратное завышение цен на медицинские маски оптовым продавцом ООО «ВИТТА компани», осуществляющая торговлю фармацевтической продукцией.
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Футбол

Бундеслига может возобновить сезон 15 мая

Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) 15 мая планирует возобновить сезон-2019/2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport Informations Dienst.
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

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Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру

Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
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Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку

Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
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Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
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Космос

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
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Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
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Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
МР7.ру 13:05
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Футбол

15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»

1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
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Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки

Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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