Здоровье президента Владимира Путина охраняется на максимально возможном уровне на фоне информации о том, что коронавирус COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Михаила Мишустина.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 633

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 285

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации». 931

Футбол Футболист «Луча» высказался против обнуления сроков Путина Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин считает, что в России глава государства не должен находиться на своем посту более 20 лет. 6

Общество ФАС выявила десятикратное завышение цен на маски Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с органами прокуратуры зафиксировали десятикратное завышение цен на медицинские маски оптовым продавцом ООО «ВИТТА компани», осуществляющая торговлю фармацевтической продукцией. 254

Футбол Бундеслига может возобновить сезон 15 мая Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) 15 мая планирует возобновить сезон-2019/2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport Informations Dienst.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 91

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,4K

Космос НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе» НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн. 2

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 11

Общество Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом» Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС. 67

Футбол 15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону» 1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".