Политика
Российская газетаКремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до января 2021 года
Изначально аренда 30-летнего нигерийца, который присоединился к манкунианцам в январе текущего года, была рассчитана до 31 мая, теперь соглашение будет действовать до 31 января 2021 года.
РИА Новости вчера в 07:26
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:52
Политика
Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
News.ru 08:07
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Футбол
Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 07:25
Гаджеты
Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake
В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Происшествия
На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ivDay.ru 07:00
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР
Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за «беспредел»
В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки в городах США, передает РИА Новости.
Инфорос 04:23
Общество
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве
Российская газета 06:18
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Здоровье
В Иванове скончался 91-летний пациент с коронавирусом
В Иванове в горбольнице № 4 скончался 91-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известно.ру 08:02
Происшествия
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры.
РИА Новости 04:08
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Гаджеты
HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года
Компания HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года — Omen с 15-дюймовым экраном на процессорах AMD и Intel.
Ferra 08:01
Наука
Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
Здоровье
Врачи из Энгельса просят у Путина выплату за работу с COVID-19
Люди объясняют, что из ответов, направленных в Москву следует, что выплаты им положены, а на региональном уровне утверждают обратное.
SM News 05:12
Общество
В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
РБК 08:13
Армия и оружие
Назван новый потенциальный конкурент Су-57
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X может стать потенциальным конкурентом российскому Су-57 в случае выхода машин на мировой рынок продукции военного назначения, заявил в интервью телеканалу Eko Turk глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Rambler News Service 07:14