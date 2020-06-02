Политика

Российская газетаРоссийская газетаКремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
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Москва не реагирует на позицию Канады по подключению России к G7

Газета.Ru05:31

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Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

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ТАСС06:47

В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

РИА Новости05:25

Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

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Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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