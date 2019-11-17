Ушаков уточнил, что сроки проведения саммита с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии "всё еще пока обсуждаются", но будут проведены "очевидно, в этом году".

Саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время — Кремль

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