Политика
Красная веснаСаммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время — Кремль
Ушаков уточнил, что сроки проведения саммита с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии "всё еще пока обсуждаются", но будут проведены "очевидно, в этом году".
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Авто
УАЗ вспомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны
В основе прототипа лежала «Буханка».
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Происшествия
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Кино
Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Политика
Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в кино
Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Энергетика
ФАС прогнозирует падение цен на бензин к концу года
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что до конца года не ожидается резких колебаний цен на бензин и дизель.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Авто
Hyundai запатентовала в России кроссовер Hyundai Palisade
Компания Hyundai успешно запатентовала в РФ дизайн самого крупногабаритного авто в своем модельном ряду - вседорожника Palisade.
Политика
Лукашенко исключил появление в Польше танков России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил появление совместно с белорусскими российских танков в Польше в рамках созданного военного альянса.
Политика
Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби
Глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
Общество
Похолодание придет в Петербург на следующей неделе
На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.