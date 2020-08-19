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Кремль заявил об отсутствии российских военных в Белоруссии

На территории Белоруссии нет российских войск, Минск пока не нуждается в помощи Москвы по линии Организации договора о коллективной безопасности. Как сообщает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.
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