Экономика
КомпанияКремль заявил об устойчивости экономики при обвале рубля
Российская экономика продемонстрирует устойчивость к колебаниям нефтяных котировок, курса валют и стоимости акций, так как эксперты прогнозировали подобную динамику. Об этом заявил пресс-секретарь президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:25
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