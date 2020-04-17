Энергетика
ВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
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Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Космос
Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний вчера в 13:00
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Серпухове
В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 19:54
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Здоровье
Из Могойтуйского района вывезли в Читу 13 больных коронавирусом
Четырьмя медицинскими бригадами 16 апреля из Могойтуйского района в Читу вывезены 13 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец Чита вчера в 10:29
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Культуромания вчера в 03:20
Общество
Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38
Общество
В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, некоторые клиенты обратились в кредитную организацию с жалобой на то, что в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн" значатся их старые номера.
РИА Новости 16:54
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Общество
В Свердловской области от коронавируса умер первый пациент
В Свердловской области при посмертном исследовании тканей у пациента, скончавшегося от пневмонии, обнаружен COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.
Екатеринбург в интернете 13:31
Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
Китайский производитель электроники Xiaomi представил в Европе свой новый бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
Актуальные Новости 05:21
Политика
Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах
Президент России Владимир Путин перенёс сроки представления сведений о доходах и имуществе для руководителей федеральных госучреждений.
RT на русском 15:59
Технологии
Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля
Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
Космос
Астрофизик Малков: астероид может унести часть атмосферы
Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков, который только что вернулся из Пекина, где три месяца проработал в китайской обсерватории, рассказывает главному редактору "Правда.ру" Инне Новиковой о том, как астрономы помогают в борьбе с астероидной опасностью.
Pravda.Ru вчера в 03:21
Общество
Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Общество
Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России
Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова.
АБН 11:58
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Политика
США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю
Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте.
РИА Новости 01:00
Футбол
«Барселона» не вернет Неймара в летнее трансферное окно
Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.
ODDS.ru 00:15
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Политика
Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service 08:18
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32