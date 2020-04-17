Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.

Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

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