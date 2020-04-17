Энергетика
ВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
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Комментарии
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
«Дамаск должен адекватно оценивать риски»
Непростая обстановка обязывает Дамаск адекватно оценить имеющиеся риски и выработать долгосрочную стратегию.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor вчера в 04:20
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
Политика
Президент Путин сегодня выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) 15 апреля в 06:02
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Константин Меладзе распустил группу MBAND
Константин Меладзе распустил группу MBAND Под шумок эпидемии продюсер решил избавиться от уже непопулярного коллектива.
Экспресс газета вчера в 09:37
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Общество
В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом
В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 05:38
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Политика
В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google
Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru вчера в 08:25
Общество
В Омске режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Информация о продлении особого режима самоизоляции в Омской области поступила из регионального правительства.
Вечерний Омск. Неделя 06:34
Футбол
Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии
Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
Общество
В Санкт-Петербурге более 100 медработников заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медработников. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
Аргументы и Факты 06:54
Экономика
Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников
В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними.
Lenta.ru 06:30
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс
Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек.
ТАСС 04:07
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30