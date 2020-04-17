Энергетика

ВедомостиВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Кремль: эффект от сделки ОПЕК+ обязательно наступит

Московский Комсомолец05:52

Кремль: эффект от новой сделки ОПЕК+ проявится позднее

Коммерсантъ06:27

В Кремле прокомментировали снижение цен на нефть после сделки ОПЕК+

Известия06:23

Кремль ответил на вопрос о снижении цен на нефть после сделки ОПЕК+

РБК07:30

Песков: текущая динамика цен на нефть является поводом для тщательного мониторинга

ТАСС05:50

В Кремле объяснили снижение цен на нефть на фоне сделки ОПЕК+

Газета.Ru05:46

В Кремле отслеживают ситуацию с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

РИА Новости05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:38, Ашберн

Комментарии

Общество

Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
270
Политика

Лукашенко рассказал о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом

Piter.tv 04:33
10
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
365
Армия и оружие

«Дамаск должен адекватно оценивать риски»

Непростая обстановка обязывает Дамаск адекватно оценить имеющиеся риски и выработать долгосрочную стратегию.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
1,3K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
24
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
585
Кино

Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor вчера в 04:20
11
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
2,2K
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
1,2K
Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
2K
Политика

Президент Путин сегодня выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) 15 апреля в 06:02
3,7K
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
26
Шоу-бизнес

Константин Меладзе распустил группу MBAND

Константин Меладзе распустил группу MBAND Под шумок эпидемии продюсер решил избавиться от уже непопулярного коллектива.
Экспресс газета вчера в 09:37
12
Кино

Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

ИА InterMedia 06:42
22
Общество

В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом

В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 05:38
11
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные

В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
332
Политика

В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
24
Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru вчера в 08:25
82
Общество

В Омске режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Информация о продлении особого режима самоизоляции в Омской области поступила из регионального правительства.
Вечерний Омск. Неделя 06:34
6
Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
1
Общество

В Санкт-Петербурге более 100 медработников заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медработников. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
Аргументы и Факты 06:54
19
Экономика

Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними.
Lenta.ru 06:30
3
Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
47
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
178
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс

Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек.
ТАСС 04:07
940
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
345
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
130
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
666
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
97
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное