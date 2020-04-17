Энергетика
ВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
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Общество
«Аэрофлот» отменил продажу билетов на международные рейсы до 1 августа
Продажа билетов на международные рейсы «Аэрофлота» остановлена до 1 августа, сообщает «Москва 24».
Euromag.ru 04:54
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Хоккей
Никитин: давайте так — ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос, насколько сильно ему в работе будет мешать жёсткий потолок зарплат, который вступит в силу со следующего сезона КХЛ.
Чемпионат 08:02
Энергетика
Цена нефти WTI обновила минимум за 18 лет
Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:00 по мск.
Газета.Ru 09:32
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Политика
Пять препаратов от коронавируса испытываются в России
Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
Общество
В Москве назвали число протоколов, составленных за время ограничений
Более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей за несоблюдение карантина составлено с момента введения режима повышенной готовности, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:51
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Политика
Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе
Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Политика
Президент России объявил о переносе Парада Победы
На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 12:31
Политика
Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе
Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
Политика
Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле
Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
Lenta.ru 09:24
Музыка
Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран
Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС
Сведения о доходах не попадут в регистр населения, оператором которого станет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
ТАСС 09:09
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27