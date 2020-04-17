Энергетика

ВедомостиВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
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Кремль ответил на вопрос о снижении цен на нефть после сделки ОПЕК+

РБК07:30

Кремль: эффект от новой сделки ОПЕК+ проявится позднее

Коммерсантъ06:27

В Кремле объяснили снижение цен на нефть на фоне сделки ОПЕК+

Газета.Ru05:46

В Кремле прокомментировали снижение цен на нефть после сделки ОПЕК+

Известия06:23

В Кремле уверены, что эффект от сделки ОПЕК+ еще наступит

РИА Новости06:02

Кремль: эффект от сделки ОПЕК+ обязательно наступит

Московский Комсомолец05:52

Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Ведомости06:23
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Комментарии

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Никитин: давайте так — ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос, насколько сильно ему в работе будет мешать жёсткий потолок зарплат, который вступит в силу со следующего сезона КХЛ.
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Цена нефти WTI обновила минимум за 18 лет

Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:00 по мск.
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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Пять препаратов от коронавируса испытываются в России

Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
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Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
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В Москве назвали число протоколов, составленных за время ограничений

Более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей за несоблюдение карантина составлено с момента введения режима повышенной готовности, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
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Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
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Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе

Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
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Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
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Президент России объявил о переносе Парада Победы

На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 12:31
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Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

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Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
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Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Интерфакс 09:41
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Политика

Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле

Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
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Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

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У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

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Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

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Экономика

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

Сведения о доходах не попадут в регистр населения, оператором которого станет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
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В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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