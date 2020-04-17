Энергетика
ВедомостиКремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «сделка в полном объеме еще не активировалась». Она вступила в силу, «она финализирована», но необходимо технологически начать ее реализацию, пояснил Песков.
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Комментарии
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Общество
Российским безработным назначены максимальные выплаты
Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей.
Lenta.ru 11:11
Политика
Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса
Глава государства Владимир Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавирусной инфекции.
9111.ru 09:55
Армия и оружие
Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Здоровье
Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров
Моя Москва.онлайн 10:23
Происшествия
Полиция объяснила видео задержания детей на улице в Башкирии
Вечерняя Москва 06:11
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Политика
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.
RT на русском 10:06
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Режим самоизоляции продлили в Башкирии до лета
Режим самоизоляции будет продлен в Башкирии минимум до конца мая в целях профилактики коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва вчера в 08:51
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Футбол
Орлов: «Дзюба уже продлил контракт с „Зенитом“»
Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Известный российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заключил новое соглашение с клубом.
REGNUM 10:58
Здоровье
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
Происшествия
В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима
Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 04:24
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля
Как сообщили в пенсионном фонде, работающим пенсионерам старше 65 лет будет автоматически продлен больничный лист с 20 до 30 апреля.
АиФ Карелия 08:34
Кино
Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Москва 24 вчера в 16:21
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Игры
Официально: Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля
Создатели экшена Streets of Rage 4 назвали дату релиза — 30 апреля. Игра выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 10:31
Общество
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
В НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей
Реже брали кредиты в банке или оформляли кредитные карты (13% в среднем, в семьях с детьми — чаще, до 19%), обращались в ломбард или микрофинансовую организацию (4%).Другие стратегии финансового поведения в кризис связаны с ограничением расходов и изменением привычек людей.
Банки.ру 03:08
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Армия и оружие
Минобороны России создало резерв военнослужащих для борьбы с пандемией
Напомним, на территории Западного военного округа созданы специализированные соединения для борьбы с пандемией коронавируса.
Профиль 10:44