Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе. По его словам, в Москве ожидают, что Киев разъяснит свою позицию по этому вопросу в ходе встречи контактной группы, сообщает канал RT.

Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера

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