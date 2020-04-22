Коронавирус
РИА НовостиКремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
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с чего всё началось
«После (во второй половине мая.—“Ъ”) мы будем ожидать постепенного снижения показателей»,-- сказал господин Песков в интервью американскому телеканалу CNBC.Коммерсантъвчера в 12:24
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В Минздраве заявили об окончании эпидемии гриппа в России
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