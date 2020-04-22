с чего всё началось

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.

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Политика Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 295

Происшествия В кузбасской деревне загорелись семь домов Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС. 3

Общество Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса 15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.

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Автоспорт Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1 Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.

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