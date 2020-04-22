Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
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с чего всё началось
«После (во второй половине мая.—“Ъ”) мы будем ожидать постепенного снижения показателей»,-- сказал господин Песков в интервью американскому телеканалу CNBC
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Общество

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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском вчера в 13:39
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ГТРК Самара 03:53
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Здоровье

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Коммерсантъ вчера в 16:51
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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Здоровье

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
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Общество

За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне

В Чеченской Республике за последние сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных выросло до 303 человек.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 21 апреля в 03:52
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

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В кузбасской деревне загорелись семь домов

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Общество

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Общество

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Общество

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В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
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Политика

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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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