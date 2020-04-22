Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
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«После (во второй половине мая.—“Ъ”) мы будем ожидать постепенного снижения показателей»,-- сказал господин Песков в интервью американскому телеканалу CNBC
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Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

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Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»

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Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
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