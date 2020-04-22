с чего всё началось

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.

Экономика Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.

Экономика Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств. 43

Происшествия Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе. 3

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 125

Общество Ярошенко направили на медобследование в США Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование. 1

Общество В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 84

Экономика Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60% Летний турпоток на озеро Байкал в этом году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 2,8K

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 531

Биатлон Чепиков голосовал против назначения новых старших тренеров сборной Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России.

Политика Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили Ранее Саакашвили выразил мнение, что в будущем Украина может распасться на несколько территорий.

Автоспорт «Феррари» может покинуть «Формулу-1» "Феррари" может покинуть "Формулу-1", если будут приняты ограничения для бюджетов команд в 130 миллионов долларов, сообщает Guardian.

Авто Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8% Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата. 1

Экономика Владелец S7 ждет сокращения авиаперевозок в России вдвое Основной владелец S7 Владислав Филев считает, что в результате пандемии пассажирские авиаперевозки в России сократятся в два раза.

Единоборства Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо. 43

Происшествия МВД предложило расширить полномочия полицейских МВД подготовило законопроект, в котором предложено расширить полномочия полицейских, сообщает РИА "Новости". 7

Политика Путин провел телефонный разговор с Меркель Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. 63