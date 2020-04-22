Коронавирус
РИА НовостиКремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
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с чего всё началось
«После (во второй половине мая.—“Ъ”) мы будем ожидать постепенного снижения показателей»,-- сказал господин Песков в интервью американскому телеканалу CNBC.Коммерсантъвчера в 12:24
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Кремль рассчитывает на снижение заражений коронавирусом с середины мая
Комсомольская правдавчера в 20:43
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Коммерсантъ вчера в 17:57
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РИА Новости вчера в 23:27
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
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Известия вчера в 22:29
Общество
В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом
Почему медсестру с температурой не осмотрел врач Подробнее Погиб 56-летний заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский.
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Здоровье
В Тюмени коронавирус нашли у беременной женщины
В Тюмени выявили одну беременную, зараженную коронавирусом. Женщина сейчас находится под тщательным контролем врачей.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:52
Биатлон
Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
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Происшествия
В наркодиспансере Читы коронавирус подтвердился у 17 человек
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РИА Новости вчера в 13:52