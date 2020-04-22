Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
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с чего всё началось
«После (во второй половине мая.—“Ъ”) мы будем ожидать постепенного снижения показателей»,-- сказал господин Песков в интервью американскому телеканалу CNBC
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Кремль рассчитывает на снижение заражений коронавирусом с середины мая

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В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

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Песков: снижение числа заразившихся коронавирусом в РФ ожидается во второй половине мая

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Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля

Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Уфа1.ру 00:06
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Футбол

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.
Евро-футбол.ру 01:13
Здоровье

Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой

В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы 01:01
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Общество

Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели

При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
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Футбол

Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.
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Здоровье

Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось

Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 20 апреля в 01:36
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Шоу-бизнес

Певица Слава набрала 5 кг и станцевала в трусах

В своём Instagram звезда российского шоу-бизнеса выложила новое видео. На ролике девушка танцует в нижнем белье.
Вестник вчера в 15:25
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Культура

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru вчера в 23:14
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Общество

В России планируют создать единый центр контроля за водителями

В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
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Технологии

Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ

Разработчик призывает пользоваться официальными серверами для того, чтобы гарантированно обезопасить себя.
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Происшествия

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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Экономика

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Доступ к господдержке закроют для тех компаний, у которых были задолженности по состоянию на 1 января 2020 года.
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Киберспорт

За март в Half-Life: Alyx сыграли 860 тысяч человек

В марте 860 тыс. геймеров опробовали VR-шутер Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru вчера в 16:30
Общество

Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса

Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
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Политика

В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
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Единоборства

Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

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Известия вчера в 22:29
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Общество

В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

Почему медсестру с температурой не осмотрел врач Подробнее Погиб 56-летний заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский.
Православие и Мир вчера в 10:49
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Здоровье

В Тюмени коронавирус нашли у беременной женщины

В Тюмени выявили одну беременную, зараженную коронавирусом. Женщина сейчас находится под тщательным контролем врачей.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:52
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Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 20 апреля в 08:08
Происшествия

В наркодиспансере Читы коронавирус подтвердился у 17 человек

Чита, 23 апреля 2020, 06:46 — REGNUM У 17 человек, которые находились в наркологическом диспансере в Чите, подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:01
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Наука

В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей

В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
Научная Россия вчера в 14:12
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Здоровье

Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ

Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 13:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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