Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.

с чего всё началось

Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года. Два близких к Кремлю собеседника рассказали, что поправка была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, которая ее инициировала.

Кремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ

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