Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаКремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ

Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года. Два близких к Кремлю собеседника рассказали, что поправка была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, которая ее инициировала.
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с чего всё началось

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
РБКвчера в 23:34

Подробнее о событии

СМИ: досрочные выборы в Госдуму сорвались из-за КПРФ

Коммерсантъ03:03

Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение

Lenta.ru02:12

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

РБКвчера в 23:34

СМИ: Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент

БИЗНЕС Online01:00

РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

URA.Ru01:00

СМИ: коммунисты сорвали планы Кремля по досрочным выборам в Госдуму

News.ru00:26

СМИ: Досрочные выборы в Госдуму не состоятся из-за КПРФ

Национальная служба новостей01:58
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Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.
Вести ФМ вчера в 08:42
Общество

В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья

Эксперты Роскачества рассказали о пользе, которую приносит здоровью употребление итальянской пасты.
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Общество

Крупнейшая игровая выставка E3 2020 будет отменена

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщают, что E3 2020 – крупнейшая игровая выставка – будет официально отменена в скором времени на фоне сохраняющихся проблем с безопасностью из-за эпидемии коронавируса.
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Несколько футболистов лондонского «Арсенала» были отправлены на двухнедельный домашний карантин из-за контакта с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, который заразился коронавирусом.
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Происшествия

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В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
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Будет падать спрос из-за снижения покупательской способности населения, — предрекают аналитики.
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Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
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Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года

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Армия и оружие

Ракету «Циркон» запустят с АПЛ «Северодвинск»

Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat

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«Преступный человек» взял главный приз на фестивале «Дух огня»

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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

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Владимир Путин сможет пойти на пятый президентский срок

Напомним, ранее Путин внес на рассмотрение поправку в Конституцию, согласно которой число президентских сроков ограничивается двумя: предполагается убрать слово «подряд», дающее возможность вновь принять участие в выборах после перерыва.
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Московский ЦСКА на своем сайте сообщил, что приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.
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