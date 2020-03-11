Политика
Русская ПланетаКремлевские планы по досрочным выборам в Госдуму сорвались из-за КПРФ
Поправка о самороспуске Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Кремль хотел провести выборы в сентябре 2020 года. Два близких к Кремлю собеседника рассказали, что поправка была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, которая ее инициировала.
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с чего всё началось
Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.РБКвчера в 23:34
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